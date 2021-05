Auf dem Fluss Niger

Zahl der Toten nach Bootsunglück auf 60 gestiegen

28.05.2021, 14:47 Uhr | dpa

Der Fluss Niger in Westafrika: Ein überfülltes Boot ist dort am Mittwoch auseinander gebrochen (Archivfoto). (Quelle: Michael Runkel/imago images)

Nachdem ein Boot auf dem Niger auseinandergebrochen ist, haben Rettungskräfte weitere Leichen geborgen. Noch immer werden viele Personen vermisst, doch die Helfer haben keine Hoffnung mehr.

Nach dem Bootsunglück im westafrikanischen Nigeria sind laut Behördenangaben mittlerweile 60 Leichen geborgen worden. Zwei Tage nach dem Sinken des Bootes werden weiterhin mehr als 80 der 165 Menschen an Bord vermisst, sagte der Leiter des regionalen Rettungsdienstes, Sani Dododo, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Es bestehe aber keine Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden, so Dododo. Lediglich 23 Menschen wurden aus dem Wasser gerettet.

Das Unglück hatte sich am Mittwoch in Nordwest-Nigeria auf dem Nigerfluss ereignet. Der Rettungsdienst hatte bis Donnerstag zunächst 36 Leichen bergen können, darunter ein Kleinkind. Das Boot war auf dem Weg vom Bundesstaat Niger in den Bundesstaat Kebbi aus noch ungeklärter Ursache entzweigebrochen und gesunken, wie ein Augenzeuge berichtete.

In Nigeria und anderen Ländern Afrikas kommt es immer wieder zu derartigen Unfällen, da Boote oft völlig überladen und in schlechtem Zustand sind. Auch in diesem Fall gibt es Hinweise auf ein mit Fracht und Passagieren hoffnungslos überladenes Boot.