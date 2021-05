Robert Koch-Institut

RKI: 3852 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 35,2

30.05.2021, 05:17 Uhr | dpa

Ein Schild weist an der Hängebrücke an der Rappbode Talsperre darauf hin, dass Besucher und Ausflügler für den Besuch einen negativen Corona Test benötigen. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3852 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa. (Quelle: dpa)