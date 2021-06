In diesen Regionen drohen heute Gewitter und Überschwemmungen

Unwetterkarte zeigt

In diesen Regionen drohen Gewitter und Überschwemmungen

Hier zieht Gewitter auf: Trotz warmer Temperaturen, kann es in einigen Regionen zu Unwettern kommen.

Die Zeit der ständigen Wetterumschwünge scheint überstanden. Jetzt ist der Sommer da. Und der zeigt sich auch am kommenden Wochenende von seiner schönsten Seite – zumindest in den meisten Teilen Deutschlands.

In diesen Regionen wird es am Wochenende richtig warm

Die Temperaturen steigen und sorgen in vielen Teilen Deutschlands für ein tolles Sommerwochenende. Doch nicht überall zeigt sich der Juni in diesen Tagen von seiner schönsten Seite – in einigen Regionen muss Samstag und Sonntag mit Gewitter, Starkregen und sogar Überschwemmungen gerechnet werden.

Eine Tiefdruckzone bringt die warmen, feuchten Luftmassen von Frankreich aus nach Deutschland. Das sorgt fast überall für Temperaturen über 20 Grad, sogar auf bis zu 27 Grad kann das Thermometer steigen. Vielerorts sorgen die Luftmassen aber auch für eine leichte Schwüle bis hin zu starken Unwettern.

Welchen Regionen es trocken bleibt.