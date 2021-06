Defekte Bremsen

Bus fährt in wartende Menschen an Haltestelle – sechs Tote

10.06.2021, 13:14 Uhr | dpa

Ein Polizist an der Unfallstelle in der russischen Region Swerdlowsk: Der Bus war mit Arbeitern auf dem Weg zu einem Werk in der Stadt Lesnoy. (Quelle: dpa)

In der russischen Region Swerdlowsk ist ein Omnibus ungebremst in eine Gruppe wartender Menschen gefahren. Sechs Menschen starben bei dem Unglück.

Ein Kleinbus ist in Russland wohl aufgrund defekter Bremsen in eine Haltestelle mit wartenden Menschen gefahren. Sechs Menschen starben bei dem Unglück in der Region Swerdlowsk rund 1.500 Kilometer östlich von Moskau am Donnerstagmorgen, fünf weitere wurden verletzt, wie die Ermittler mitteilten.



Der Bus habe mehrere Arbeiter in einem Dorf zu einer Fabrik in der Stadt Lesnoy fahren sollen, meldete die Staatsagentur Ria Nowosti unter Berufung auf eine regionale Behörde. Kurz vor dem Firmengelände habe der Fahrer aber an einem Abhang die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Bus habe ein Tor gerammt und sei in die Haltestelle gerast. Die Behörden ermitteln wegen möglicher Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften.