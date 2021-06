Petermännchen-Vergiftung

Giftiger Fisch sticht Angler – Noteinsatz auf der Ostsee

15.06.2021, 07:44 Uhr | AFP

Für einen jungen Mann nahm eine Angeltour auf der Ostsee ein schmerzhaftes Ende. Er wurde von einem giftigen Fisch gestochen. Ein Seenotrettungsboot eilte mit Höchstgeschwindigkeit zu Hilfe.

Ein Angler, der bei einer Angeltour auf der Ostsee südwestlich der Insel Fehmarn von einem giftigen Fisch gestochen wurde, hat einen Rettungseinsatz ausgelöst. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Montag in Bremen mitteilte, brachte ein Seenotrettungsboot den Mann zur ärztlichen Versorgung an Land. Ein Petermännchen hatte den Angler am Montagmittag in die Hand gestochen, als er versuchte, das Tier von einem Angelhaken zu lösen.

Der Kapitän des Angelkutters "Tanja" rief daraufhin die Seenotrettung an. Diese eilte kurze Zeit später mit ihrem Seenotrettungsboot "Heiligenhafen" mit Höchstgeschwindigkeit zum Kutter. Bei ruhiger See konnten die Seenotretter den Patienten übernehmen und medizinisch versorgen.

Im Kommunalhafen Heiligenhafen übergaben sie den Angler an den Rettungsdienst. Der Stich des Fisches ruft schwere Schmerzen und Schwellungen hervor. In seltenen Fällen kann es zu Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen kommen. Daher habe der etwa 25-jährige Mann umgehend ärztliche Hilfe benötigt.