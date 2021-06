Abhang in Garmisch-Partenkirchen

79-Jähriger stürzt mit motorisiertem Rollstuhl und stirbt

16.06.2021, 14:49 Uhr | dpa, MaM

Ein Mann war im bayrischen Garmisch-Partenkirchen mit seinem motorisierten Rollstuhl von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergefallen. Jede Rettung kam zu spät.

Ein 79-Jähriger ist im bayrischen Garmisch-Partenkirchen mit seinem motorisierten Rollstuhl einen Abhang hinabgestürzt. Dabei verletzte er sich tödlich.



Eine Joggerin, die sich in der Nähe befand, habe den Aufprall gehört, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie versuchte daraufhin, den eingeklemmten 79-Jährigen zu reanimieren und alarmierte die Rettungskräfte. "Letztlich konnte aber nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden", hieß es in der Mitteilung.

Wieso der Mann am Dienstagnachmittag von der Straße oberhalb des Abhangs in Garmisch-Partenkirchen abkam, war zunächst nicht bekannt.