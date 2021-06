Havariertes Schiff

"Ever Given"-Besitzer legen neues Entschädigungsangebot vor

20.06.2021, 16:30 Uhr

Das Containerschiff "Ever Given": Das Schiff blockierte tagelang den Suez-Kanal in Ägypten (Archivfoto). (Quelle: Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

Tagelang hatte das Containerschiff "Ever Given" den Suezkanal in Ägypten blockiert. Nun streiten Bootsbesitzer und Kanal-Behörde um die Kosten der Blockade. Dabei geht es um dreistellige Millionenbeträge.

Der Eigner des im März im Suez-Kanal havarierten Container-Schiffes "Ever Given" hat der ägyptischen Kanal-Behörde (SCA) ein neues Entschädigungsangebot wegen der tagelangen Blockade der Wasserstraße unterbreitet. Das teilte der Anwalt der Kanal-Behörde am Sonntag mit, ohne Einzelheiten über die Offerte zu nennen. Zuvor hatte der SCA-Chef erklärt, der japanische Eigner Shoei Kisen habe 150 Millionen Dollar angeboten. Die Behörde forderte dagegen zunächst 916 Millionen Dollar für Bergung, Reparatur und Einnahmeausfälle, ging dann aber auf 550 Millionen Dollar herunter.

Beide Seiten streiten wegen der Festsetzung des Schiffes vor Gericht. Dessen Entscheidung war eigentlich für diesen Sonntag angesetzt, wurde aber nach Angaben aus Justizkreisen auf Antrag des Eigners auf den 4. Juli verschoben, um eine gütliche Einigung zu erzielen.

Die "Ever Given" war am 23. März bei starkem Wind auf Grund gelaufen, hatte sich schräg gestellt und so den Kanal sechs Tage lang blockiert. Hunderte Schiffe konnten die Wasserstraße nicht passieren, was den weltweiten Handel erheblich störte. Am 29. März wurde das riesige Container-Schiff wieder freigelegt und liegt seither auf Basis eines ägyptischen Gerichtsurteiles in einem See zwischen zwei Kanal-Abschnitten vor Anker.