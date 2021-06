Wettervorhersage

Blitz und Donner im Süden – EM-Spiel betroffen?

23.06.2021, 16:41 Uhr | dpa

Gewitter über der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart (Archivbild): Während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn droht ein Unwetter. (Quelle: Pressefoto Baumann/imago images)

Nach vielerorts teils heftigen Gewittern bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen turbulent. Vor allem im Süden Deutschlands kann es wieder krachen. Davon könnte auch das EM-Spiel am Abend betroffen sein.

Blitz und Donner, dazu auch reichlich Regen – das Wetter in vielen Teilen Deutschlands kommt noch nicht zur Ruhe. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sah am Mittwoch gerade für den Großraum München ein Unwetterrisiko für den späten Nachmittag.

Dabei könnte es auch beim EM-Gruppenspiel Deutschland-Ungarn brenzlig werden, hieß es. Neben größerem Hagel bestehe lokal die Gefahr von heftigem Starkregen von mehr als 30 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit und teils schweren Sturmböen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten Unwetter Schäden in Teilen Bayerns verursacht.

Von Donnerstag an ziehe die Gewitterfront zunehmend nordwärts in die Mitte und den Osten Deutschlands. Die Unwettergefahr beschränke sich dabei aber immer mehr auf punktuellen Starkregen.



Nur der Norden und Nordwesten Deutschlands bleiben wohl von Gewittern verschont. Allerdings sei bis zum Wochenende auch dort mit gelegentlichen, meist leichten Regenfällen zu rechnen.

Die Temperaturen erreichen am Donnerstag Höchstwerte zwischen 19 und 29 Grad, wobei es vor allem im Osten und Südosten besonders warm sein dürfte. Am Freitag ist es nur noch mäßig warm mit Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad, so die DWD-Meteorologen.