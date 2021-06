Hauptstadt von Bangladesch

Haus explodiert – sieben Tote

27.06.2021, 22:29 Uhr | dpa, t-online

In Bangladesch hat es eine große Explosion gegeben. Ein Haus wurde zerstört, mehrere Menschen wurden getötet. Rettungskräfte suchen nach Überlebenden.

Bei einer Explosion in einem Haus in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind nach Angaben der Polizei am Sonntag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 40 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Rettungskräfte mitteilten. Das vierstöckige Gebäude in der Innenstadt mit Büro- und Geschäftsräumen sowie mehrere Häuser in der Nachbarschaft wurden erheblich beschädigt. Auch drei Busse, die in der Nähe in einem Stau standen, wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Vermutet wird, dass in einem Restaurant, das sich in dem Gebäude befindet, Gas ausgeströmt war. Nach Angaben eines Polizeisprechers gibt es keine Hinweise darauf, dass die Explosion absichtlich ausgelöst wurde. In Dhaka, der Hauptstadt des südasiatischen Staates, leben mehr als acht Millionen Menschen.