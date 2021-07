Ursache unbekannt

Ein Verletzter bei Explosion in Mehrfamilienhaus

03.07.2021, 13:39 Uhr | dpa

Fensterscheiben zerbrachen, Gegenstände wurden hinaus geschleudert: In einem Haus in Nordrhein-Westfalen ist es zu einer Explosion gekommen. Der Mieter wurde verletzt.

Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Remscheid ist ein Bewohner verletzt worden. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss kam es am Samstagmorgen zu einem lauten Knall, in dessen Folge Fensterscheiben zu Bruch gingen und Gegenstände auf die Straße geschleudert wurden, wie die Polizei mitteilte.



Zwölf Menschen konnten das Haus selbstständig verlassen. Der 34 Jahre alte Mieter der Wohnung wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Weitere Details wie die Ursache der Explosion waren zunächst nicht bekannt.