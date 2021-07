Deutschlandkarte im Video

Wende nach Flutkatastrophe: Hier dreht sich jetzt die Wetterlage

19.07.2021, 19:02 Uhr

Das Tiefdruckgebiet "Bernd" hat im Westen und Süden für Überschwemmungen gesorgt. Jetzt ändert sich die Wetterlage. Doch Hoch "Dana" setzt sich noch nicht flächendeckend durch.



Das Tiefdruckgebiet "Bernd" hat in Sachsen, im Berchtesgadener Land und in Österreich erneut für Überschwemmungen gesorgt, wenn auch nicht ganz so viel Regen floss wie zuvor im Westen der Republik. Mittlerweile entspannt sich die Lage in der neuen Woche. Aber: Nur ein Landesteil profitiert zunächst davon.

Wie sich Hoch "Dana" bemerkbar macht, wie sich das Wetter im Verlauf der Woche ändert und wo jetzt an der 30-Grad-Marke gekratzt wird, sehen Sie hier oder direkt oben im Video.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.



Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.