Wetter in Deutschland

Erst kommen sonnige Tage, dann wieder dicke Regenwolken

Sommerwetter in Köln: Zum Ende der Woche wird in der Stadt richtiges Badewetter (Symbolbild). (Quelle: Ying Tang/imago images)

Nach den heftigen Unwettern in Süddeutschland folgt nun eine kurze Pause: Die kommende Woche wird besonders im Süden sommerlich warm – bevor sich erneut dicke Gewitterwolken über den Himmel schieben.

Nachdem das Tief "Bernd" im Südwesten des Landes Zerstörung angerichtet hat, lässt die neue Woche die Bundesbevölkerung zunächst aufatmen: Es wird größtenteils trocken und sonnig. In den kommenden Tagen zeigt sich "richtig schönes Sommerwetter", sagt Eva Laiminger, Meteorologin beim DTN Wetterdienst, t-online.



Am heutigen Dienstag bleibt der Himmel über dem Norden und Osten Deutschlands weitestgehend bedeckt. Bei maximal 20 Grad, kann es vereinzelt auch etwas regnen. Im Südwesten dagegen zeigt sich die Sonne. Mit Temperaturen von bis zu 27 Grad am Oberrhein wird es dort am wärmsten.

Die Temperaturen steigen

Auch am Mittwoch wird es im südlichen Teil des Landes warm und sonnig. In Konstanz und Frankfurt wird es mit 27 Grad am wärmsten. In Köln klettern die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Etwas kühler wird es hingegen im Norden mit 21 Grad in Hamburg und Rostock. "Je weiter südlich, desto wärmer wird es", so Laiminger.

Das gilt auch für den Donnerstag. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken knacken Hamburg und Rostock nur knapp die 20-Grad-Marke. In der Mitte Deutschlands, in Köln, Berlin und Dresden, werden bis zu 25 Grad erwartet. Am wärmsten und sonnigsten aber wird es mit maximal 28 Grad erneut am Oberrhein.

Erneute Regenfälle

Am Freitag erreicht der Sommer in dieser Woche dann seinen Hochpunkt. Bei einem nahezu wolkenlosem Himmel werden es am Oberrhein bis zu 30 Grad. Auch im Osten und Westen des Landes steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Am kühlsten wird es erneut im Norden bei zumindest 24 Grad in Hamburg und 21 Grad in Rostock.

Mit dem Ende der Woche klingt auch das Sommerwetter ab. "Am Wochenende kommen wieder dicke Regenwolken auf Deutschland zu", sagt die Wetterexpertin. Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz drohen erneut Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wie heftig die Regenfälle genau werden, sei bislang nicht vorauszusehen. "Dass es so heftig, wie in der vergangenen Woche wird, scheint aber eher unwahrscheinlich", beruhigt die Wetterexpertin.