Tödlicher Unfall

Indien: 18 schlafende Farmarbeiter sterben an der Autobahn

28.07.2021, 12:55 Uhr | dpa

Der Unfall in der Nähe von Barabanki: Dutzende Männer schliefen neben dem Bus, als ein Lastwagen in ihn fuhr. (Quelle: Sumit Kumar/AP/dpa)

In Indien sind 18 Farmarbeiter auf dem Heimweg ums Leben gekommen. In der Nacht war ein Lastwagen in ihren Bus gefahren, der wegen einer Panne am Straßenrand neben ihnen parkte.

Mindestens 18 am Rande einer Autobahn schlafende Farmarbeiter sind bei einem Unfall in Indien gestorben. Weitere 19 Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte.



Die Arbeiter waren mit einem Bus von den zwei großen Agrarstaaten Punjab und Haryana in ihren mehr als Tausend Kilometer entfernten, Bundesstaat Bihar unterwegs. Wegen einer Panne musste der Fahrer den Bus am Rande der Autobahn parken.



Die Fahrgäste legten sich in der Nähe des Fahrzeugs schlafen. Laut Polizei prallte am späten Dienstagabend dann ein schneller Lastwagen von hinten auf den Bus und schleuderte ihn auf die schlafenden Männer.