Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die deutsche Wirtschaft zu "mehr Haltung" gegenüber der AfD aufgerufen. Sie wünsche sich, "dass Unternehmerinnen und Unternehmer sich zu Vielfalt in ihrer Belegschaft bekennen und Diskriminierung bekämpfen", sagte die SPD-Politikerin den Sonntagausgaben der Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Gegenüber der AfD wünsche ich mir mehr Haltung und Standfestigkeit", so die Ministerin.

Konzernchefs bekennen sich

Zuletzt hatten sich eine Reihe deutscher Konzernchefs in einer Erklärung zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges zur Mitverantwortung ihrer Unternehmen an der NS-Herrschaft bekannt. Dabei ging es auch um Konsequenzen für aktuelle Herausforderungen. So heißt es in der Erklärung unter anderem: "Gemeinsam treten wir ein gegen Hass, gegen Ausgrenzung und gegen Antisemitismus. Einen Schlussstrich darf und wird es mit uns nicht geben."