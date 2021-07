Beim Wandern verschwunden

Vermisster Deutscher tot auf Mallorca gefunden

28.07.2021, 15:14 Uhr | dpa, MaM

Er war allein zu einer Wanderung aufgebrochen und kehrte nicht mehr zurück: Auf Mallorca wurde die Leiche eines vermissten 63-jährigen Deutschen gefunden. Sein Tod wirft Fragen auf.

In einem Wandergebiet im Norden von Mallorca ist die Leiche eines deutschen Urlaubers gefunden worden. Er galt seit über einer Woche als vermisst. Der Polizei bestätigte den Fall. Der 63-Jährige aus Oberfranken hatte auf Mallorca mit seinen beiden Schwestern Urlaub gemacht, wie die "Mallorca Zeitung" berichtet.



Demnach war er dort am Dienstag vergangener Woche allein zu einer Wanderung aufgebrochen. Dies sei nicht unüblich für ihn gewesen, wie der Neffe des Mannes gegenüber der "Mallorca Zeitung" erzählt. Als der 63-Jährige nicht zurückkehrte, alarmierten die Angehörigen schließlich die Polizei.

Autopsie soll Todesursache klären

Der Mietwagen des Mannes wurde am Samstag an der Wanderroute zur Talaia d'Alcúdia auf der Halbinsel La Victòria gefunden. Seitdem suchte die Bergrettung mit Unterstützung einer Hundestaffel und eines Hubschraubers nach dem Deutschen. Am Mittwochmorgen fand ein Spürhund dann die Leiche des Mannes. Eine Autopsie soll die Todesursache klären. Da der Mann auf ebenem Gelände gefunden wurde, ist ein Sturz als Todesursache auszuschließen. Hinweise auf Fremdverschulden gab es jedoch nicht.

Am Freitag war bereits ein anderer Deutscher, der auf Mallorca lebte, beim Wandern im Norden der Insel tödlich verunglückt, als er zehn Meter in die Tiefe stürzte.