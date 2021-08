"Die Situation ist ernst"

Zug aus München verunglückt in Tschechien – drei Tote

04.08.2021, 12:08 Uhr | dpa, AFP, lw

Unglück in Tschechien nahe der bayerischen Grenze: Bei der Kollision von zwei Zügen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Fahrgäste wurden verletzt. Einer der Züge kam aus Deutschland.

Ein aus München kommender Expresszug ist in Tschechien mit einem Personenzug zusammengestoßen. Die Zahl der Toten erhöhte sich am Mittag auf drei. Zudem gibt es Dutzende Verletzte. Wie eine Sprecherin der Rettungskräfte dem Nachrichtenportal iRozhlas.cz sagte, mussten 38 Verletzte versorgt werden, von denen sieben in Lebensgefahr schwebten. Bei zwei Todesopfern handele es sich Medienberichten zufolge um die beiden Lokführer. Der verunglückte Zug, der aus Bayern kam, gehört dem privaten deutschen Anbieter Länderbahn (alex) an, wie das Unternehmen mitteilte.

Zugunglück in Tschechien: Ein Zug kam aus München und war auf dem Weg nach Prag.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bei Domažlice (Taus) gegen 8 Uhr morgens im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Bayern. Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den Expresszug 351, der von Česká Kubice auf dem Weg nach Prag war, und einen Personenzug zwischen Plzeň (Pilsen) und Domažlice. Dutzende Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen wurden angefordert. Seelsorger kümmerten sich laut Polizei um die psychologische Hilfe vor Ort.

Die Länderbahn hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet: 0341 9135 4040.

"Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen, dass zwei Menschen am Ort des Eisenbahnunfalls ihr Leben verloren haben", twitterte die tschechische Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort: Der eine Zug kam aus München und war auf dem Weg nach Prag.



"Die Situation ist ernst"

"Die Situation ist ernst, ich bin auf dem Weg zum Unglücksort", teilte der tschechische Verkehrsminister Karel Havlíček mit. Der Expresszug München-Prag habe nach ersten Erkenntnissen bei Domažlice (Taus) nahe der deutschen Grenze ein Haltesignal überfahren. Er sei dann mit dem Nahverkehrszug, einem sogenannten Regioshark, kollidiert. Letzterer verkehrt auf der Strecke Plzeň (Pilsen) – Domažlice.

Auch Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes aus dem Landkreis Cham sind im Einsatz, berichtete die Polizei. Wie die Stadt Regensburg unter Berufung auf die Integrierte Leitstelle mitteilte, wurde zudem das Krankenhaus Cham für die Aufnahme möglicher Patienten in Bereitschaft versetzt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Regensburg war im Einsatz. Zur Zahl der bayerischen Einsatzkräfte oder der Zahl möglicher Verletzter aus Deutschland konnte die Stadt zunächst keine Angaben machen.

Immer wieder Unfälle auf tschechischen Eisenbahnstrecken

"Den Familien der Verstorbenen aufrichtiges Beileid. Es ist wichtig, andere Leben zu retten. Anschließend muss alles untersucht werden", schrieb der tschechische Premier Andrej Babiš auf Twitter.

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Die Regierung hat ein Modernisierungsprogramm auf den Weg gebracht. Erst vor einem Jahr waren im Erzgebirge nahe der deutschen Grenze zwei Züge frontal zusammengestoßen. Dabei waren zwei Menschen gestorben, darunter ein Deutscher.