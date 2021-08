Animation zeigt: Hier drohen Überschwemmungen und Erdrutsche

Neue Gewitterfront am Wochenende

Der Sommer in Deutschland bleibt wechselhaft, am Wochenende erreicht uns eine neue Gewitterfront. Große Regenmengen können für Überschwemmungen und Erdrutsche sorgen.

Neue Tiefdruckgebiete aus dem Westen und dem Süden sorgen dafür, dass das Sommerwetter in Deutschland weiter unberechenbar und vor allem wechselhaft bleibt. Auch am Wochenende freuen sich einige Regionen erneut über zahlreiche Sonnenstunden, während in anderen Teilen des Landes Gewitter für große Regenmengen sorgen. Lokal kann es dabei zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen, wie Animationen der Niederschläge und Luftströmungen zeigen.



Welche Regionen am Wochenende von Gewittern und Starkregen betroffen sind und wo Erdrutsche und Überschwemmungen drohen, sehen Sie in unserer Animation im Video direkt hier oder oben.