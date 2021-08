Mehere Fluchtversuche

BMW-Fahrer baut Unfall und will Krankenwagen stehlen

11.08.2021, 19:20 Uhr | sle, t-online

In Thüringen hat sich eine Szene wie aus einem Kriminalfilm abgespielt. Auf einer Landstraße sind zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Einer der schwer verletzten Fahrer wollte anschließend flüchten.

Auf einer Landstraße zwischen Vacha und Dorndorf in Thüringen sind am Mittwoch zwei Autos frontal miteinander kollidiert und in einem Graben gelandet. Eine 57-Jährige Fahrerin wurde dabei verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der zweite Unfallbeteiligte, ein BMW-Fahrer, wurde ebenfalls schwer verletzt, doch statt auf Hilfe zu warten, unternahm der 32-Jährige mehrere Fluchtversuche.

Der Mann kletterte aus seinem zerstörten Wagen, lief auf das Auto einer Zeugin zu, riss die Fahrertür auf und zerrte die Frau aus ihrem Wagen. Offenbar wollte er mit deren Auto flüchten. Andere Unfallbeobachter konnten ihn allerdings zunächst daran hindern. Anschließend startete der Mann einen zweiten Fluchtversuch und sprang hinter das Steuer eines Rettungswagens.

Polizisten konnten den BMW-Fahrer schließlich ergreifen und setzten den verletzten Mann zur Behandlung in den dafür vorgesehenen hinteren Teil des Krankenwagens. Zur Unfallursuche konnte die Polizeidienststelle Bad Salzungen noch keine Angaben machen. Sie bittet um Hinweise von Zeugen.