Bedenkliche Delta-Folgen

Animation zeigt: In diesen Ländern steigt die Zahl der Corona-Toten rasant

Die Delta-Variante sorgt in immer mehr Ländern für rasant steigende Neuinfektionen und Todesfälle. t-online schlüsselt in der Videografik genau auf, welche Länder besonders betroffen sind und wie Deutschland dabei dasteht.

Die hochansteckende Delta-Variante treibt in vielen Ländern die Zahl der Neuinfektionen weiter in die Höhe – Deutschland eingeschlossen. Die Folge: Auch die Zahl an übermittelten Todesfällen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion nimmt zu, in einigen Ländern zeichnen sich dramatische Entwicklungen ab. t-online zeigt anhand einer Datenanimation, wie brisant die Lage aktuell ist – und wo.

