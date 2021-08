Wetter zum Wochenstart

Im Video: 100 Liter Regenwasser – Bäche und Flüsse können über Ufer treten

Nur wenige Sonnenmomente: Wetterexpertin Michaela Koschak erklärt im Video, wo es in den kommenden Tagen herbstlich wird. (Quelle: t-online)

In der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Während mancherorts noch ein wenig die Sonne durchkommt, macht sich im Rest des Landes herbstliches Wetter breit. (Quelle: t-online)

In der neuen Woche bleibt das Wetter wechselhaft. Während mancherorts noch ein wenig die Sonne durchkommt, macht sich im Rest des Landes herbstliches Wetter breit.

Nach einem letzten sommerlichen Tag am Wochenende, brachte Tief "Manfred" am Sonntag zahlreiche Unwetter mit sich. Auch zum Wochenstart bleibt es vielerorts regnerisch. An Bächen und kleinen Flüssen kann es zu Überschwemmungen kommen. Immerhin einige Regionen können sich aber bald wieder über mehr Sonnenschein freuen.

Wo sich das Hoch ab Montagmittag verstärkt durchsetzen kann und wo Sie sich in den kommenden Tagen lieber warm und regenfest anziehen sollten, sehen Sie im Video oben oder direkt hier.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.