Drastische Entwicklung in der Pandemie

Animation zeigt: Diese Coronazahlen sollten Deutschland beunruhigen

Wir alle sehnen uns den Moment herbei, in dem alle Masken fallen und der das Ende der Corona-Pandemie bedeutet. Doch dass das Ende noch weit entfernt ist, zeigen geringe Impfquoten, steigende Infektionszahlen und neue Mutationen. (Quelle: t-online)

Mit jeder weiteren Impfung wächst die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Pandemie. Doch in vielen Ländern auf der Welt steigen die Corona-Zahlen wieder an – und auch andere Daten sind besorgniserregend, wie t-online zeigt.

Vor wenigen Wochen machte der Epidemiologe Klaus Stöhr Hoffnung auf eine Entspannung der Corona-Lage und die Rückkehr zur Normalität im Sommer 2022. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rechnet damit, dass die Corona-Pandemie sogar bereits im nächsten Frühjahr enden wird.

Richtet man den Blick jedoch über Deutschland hinaus auf die ganze Welt, wird klar: Ein Ende ist nicht absehbar. Denn verschiedene Kategorien geben Anlass zur Sorge, wie t-online in einer Animation zeigt.

Warum uns die Pandemie auch in Deutschland noch eine Weile beschäftigen wird und warum in reicheren Nationen mit höheren Impfquoten die Zahlen trotzdem wieder in die Höhe schießen, erfahren Sie hier oder oben im Video.