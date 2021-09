Tragischer Unglücksfall

Schwestern ertrinken vor Mallorca – Eltern müssen zahlen

10.09.2021, 10:57 Uhr | dpa, joh

Tragisches Unglück auf Mallorca: Anfang des Monats ertranken dort zwei Schwestern. Nun werden die Eltern unter anderem für die Überführung der Leichen zur Kasse gebeten.

Am 2. September ertranken vor Mallorca zwei Frauen. Die beiden Schwestern, 23 und 25 Jahre alt, wurden in der Nacht leblos treibend im Wasser an der Ostküste von Mallorca gefunden.



Die spanischen Behörden haben die Eltern der beiden Frauen nun aufgefordert, 25.000 Euro zu bezahlen. Darüber berichtet "Der Westen". Darin enthalten seien die Kosten für den Rettungseinsatz in der Bucht Cala Mandia als auch die Kosten für die Überführung der beiden Leichen nach Deutschland.

Kennwort: Hannah und Vanessa

Über die Plattform Facebook werden inzwischen auch Spenden gesammelt. In dem Aufruf heißt es: "Viele von euch haben wahrscheinlich bereits vom tragischen Unglück der beiden Schwestern aus unserer Gemeinde gehört, auch wir wünschen der Familie und Freunde nur das beste und hoffen das diese schwere Zeit mit unser aller Hilfe etwas einfacher vonstatten geht." Das Kennwort für den Aufruf lautet "Hannah und Vanessa".

Die Reisegruppe war erst einen Tag vor dem Unglück auf Mallorca angekommen und hatte ein Ferienhaus in Cala Mandia bezogen. Mit dabei waren außerdem vier Freundinnen. Auch sie gingen in der Nacht schwimmen, erreichten aber das Ufer wieder. Ein junger Deutscher, der ebenfalls in der Nacht dabei war, half der Polizei, die leblosen Frauenkörper aus dem Wasser zu ziehen.