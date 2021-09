Unglück in Berchtesgadener Alpen

81-Jähriger stürzt 100 Meter in die Tiefe und stirbt

10.09.2021, 17:30 Uhr | dpa

Ein erfahrener Bergsteiger hat in den Berchtesgadener Alpen den offiziellen Steig verlassen und ist einen Hang hinuntergestürzt. Mit Hubschraubern und Drohnen suchte die Bergwacht nach dem Vermissten.

Ein 81-Jähriger ist am Hirschwieskopf in den Berchtesgadener Alpen (Bayern) ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache habe der Mann beim Abstieg einen Steig verlassen, teilte die Polizei mit. Oberhalb steil abfallender Felswände habe er dann offenbar den Halt verloren und sei etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann war laut Polizei ortskundig und ein erfahrener Bergsteiger.

Seine Ehefrau habe die Tour am Donnerstag früher beendet und an einer Berghütte auf ihn gewartet, teilte die Polizei mit. Als der 81-Jährige nicht wie verabredet erschien, suchte die Bergwacht unter anderem per Hubschrauber und Drohne nach dem Mann. Sie fand ihn schließlich leblos in einer steilen Rinne. Weil es bereits dunkel wurde, konnte der Mann erst am Freitag geborgen werden.