Kreis Pinneberg

Auto kracht in Haus – Fahrer stirbt

12.09.2021, 18:17 Uhr | dpa

Nach einer aufreibenden Autofahrt im Kreis Pinneberg ist ein Mann gestorben – zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Fahrer ist erst auf die Gegenfahrbahn geraten und krachte wenig später gegen eine Hauswand.

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Raa-Besenbek (Kreis Pinneberg) von der Bundesstraße 431 abgekommen, in ein Gebäude gekracht und gestorben. Zeugen zufolge soll der 64-Jährige am Sonntagmorgen bereits zuvor auf der B431 zwischen Elmshorn und Neuendorf zweimal auf der Gegenfahrbahn gefahren sein, so dass zwei entgegenkommende Pkw ausgewichen sind, wie die Polizei mitteilte.

Als ein 70 Jahre alter Fahrer auswich, berührte das Auto des 64-Jährigen mit der Front das Heck seines Wagens. Dabei wurden der 70-Jährige und seine 65 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt.

Der Wagen des 64-Jährigen prallte gegen die Gebäudewand eines Unternehmens. Feuerwehrleute übernahmen die erste Absicherung des vermutlich einsturzgefährdeten Gebäudes. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks wurden alarmiert.