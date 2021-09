Orkantief in den nächsten Stunden

Wetteranimation zeigt: Hier droht Sturm mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde

Wetter in Deutschland: In einigen Teilen des Landes kommt es zu orkanartigen Sturmböen. (Quelle: t-online)

Der Herbst ist merklich in Deutschland angekommen: Regnerisches und bewölktes Wetter sind die Folge, doch in manchen Regionen kommt die Sonne nun doch noch einmal raus.

Der Herbst ist da, und das ist nicht nur beim Blick in den Kalender zu merken. Die Temperaturen sinken und in Teilen Deutschlands baut sich ein Orkantief mit Böen von an die 100 km/h auf.

Am Donnerstag zieht ein Ausläufer von Sturmtief Tim über Südskandinavien hinweg und sorgt somit auch in Teilen Deutschlands für einen stürmischen, teils nassen Tag. Denn das Tief bringt vorübergehend auch etwas kühlere Luftmassen ins Land.









Wo Sie sich auf Sturm und nasskaltes Wetter einstellen müssen und in welchen Regionen Sie doch noch einen schönen sonnigen Herbstanfang genießen können, zeigt die Wetter-Animation oben im Video oder wenn Sie hier klicken.