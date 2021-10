Rheinland-Pfalz

E-Roller-Akku explodiert in Wohnung – mehrere Verletzte

01.10.2021, 10:46 Uhr | AFP

E-Roller (Symbolbild): Der Akku eines E-Rollers ist in einer Wohnung in Rheinland-Pfalz explodiert. (Quelle: imago images)

Großeinsatz in Rheinland-Pfalz: Ein E-Roller-Akku ist in einer Wohnung explodiert. Mehrere Menschen wurden verletzt, eine Frau schwebt in Lebensgefahr.

Bei der Explosion eines E-Roller-Akkus sind in einem Mehrfamilienhaus in Eisenberg in Rheinland-Pfalz drei Menschen verletzt worden. Eine Frau schwebte in Lebensgefahr, wie die Polizei nach dem Unglück vom Donnerstagabend in Kirchheimbolanden mitteilte. Der Akku war demnach in einer Wohnung gelagert.

Am Haus entstand ein Sachschaden in zunächst unbekannter Höhe. Die Rettungskräfte rückten zu einem stundenlangen Großeinsatz aus. Zu den Hintergründen der Explosion wurde weiter ermittelt.