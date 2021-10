Höher als "One World Trade Center"

La Palma: Aufnahmen zeigen hunderte Meter hohe Lavafontäne

Der Vulkanausbruch auf La Palma hat sich zuletzt noch einmal deutlich verstärkt. So erreichte die Lavafontäne nun sogar eine Höhe von rund 600 Metern. Experten sprechen von "neuer Phase".

Die vulkanischen Aktivitäten an der Gebirgskette Cumbre Vieja auf La Palma haben nach Angaben von Experten noch einmal zugenommen. Vertreter des vulkanologischen Instituts der Kanaren sprachen von einer "neuen Phase".

Am Dienstag gelangen den Vulkanologen neue, spektakuläre Aufnahmen, unter anderem mit einer Wärmebildkamera. Die Lavafontäne war am Abend größer, als das "One World Trade Center" in New York hoch ist.

Die aktuellen Aufnahmen von dem Vulkanausbruch und den Größenvergleich mit einem der höchsten Gebäude der Welt sehen Sie im Videobeitrag hier oder direkt oben im Text.