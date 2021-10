Vulkanausbruch auf La Palma

Lava droht Friedhof zu zerstören

28.10.2021, 11:01 Uhr | cex, t-online

Auch zum anstehenden Feiertag Allerheiligen bleibt der Gottesacker gesperrt - Angehörige können nicht an die Gräber ihrer Lieben und müssen anders an die Toten erinnern. Doch sie haben auch Angst vor einer Zerstörung des Friedhofs und der Gräber. (Quelle: Euronews)

Die Lava bahn sich auf La Palma unaufhaltsam ihren Weg. Nun bedroht sie auch einen Friedhof, kurz vor dem für die Christen so wichtigen Feiertag Allerheiligen.

Der Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma dauert weiter an. Seit mehr als ein Monat ist in dem Urlaubsparadies nicht mehr an Normalität zu denken – der Ausbruch an der Gebirgskette Cumbre Vieja hat alles verändert.



Zahlreiche Gebäude wurden bereits zerstört, nun droht eine weitere Erinnerung verloren zu gehen: Die Bewohner planten den christlichen Feiertag Allerheiligen, wie gewohnt, an den Gräbern ihrer Angehörigen zu begehen. Doch der Lavastrom macht ihnen nun einen Strich durch die Rechnung.

Wie die Bewohner mit der lebensgefährliche Situation umgehen und wie sie dennoch Allerheiligen feiern wollen, sehen Sie oben oder alternativ, wenn Sie hier klicken..