Einsatz in Niedersachsen

Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall bei Jever

28.10.2021, 17:38 Uhr | t-online, dpa

Polizei und Krankenwagen im Einsatz: In Niedersachsen sind mehrere Personen tödlich verunglückt. (Symbolbild) (Quelle: Fotostand/imago images)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Friesland sind drei Menschen ums Leben gekommen. Offenbar kollidierten drei Fahrzeuge bei einer Abfahrt nahe der Stadt Jever.

Bei einem Verkehrsunfall im friesischen Jever sind drei Menschen ums Leben gekommen. An dem Crash am Donnerstagnachmittag waren zwei Laster und ein Auto beteiligt, wie ein Polizeisprecher in Wilhelmshaven sagte. Eine Person wurde den Angaben zufolge schwer verletzt.



Der Unfall ereignete sich auf der Ortsumgehung der Kleinstadt. Vermutlich sei es zu dem Unfall gekommen, als der Pkw einen der Laster überholen wollte.

Über den genaueren Unfallhergang machte die Polizei bisher keine Angaben. Am frühen Donnerstagabend wurden die Fahrzeuge noch geborgen. Die Bundesstraße war voll gesperrt.