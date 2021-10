Unglück im Norden des Landes

Zwei Züge kollidieren in England – mehrere Verletzte

31.10.2021, 22:01 Uhr | dpa, lw

Der Bahnhof in Salisbury (Archivbild): In der Nähe sind zwei Züge verunglückt. (Quelle: imago images)

Zugunglück in England: Zwei Bahnen sind kollidiert. Die Lage ist unübersichtlich. Berichten zufolge sollen rund 12 Personen verletzt worden sein.

Im Süden Englands sind zwei Züge zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen verletzt, wie die britische Transportpolizei auf Twitter mitteilte. "Aber zum Glück ist niemand ums Leben gekommen", hieß es weiter. Laut der Nachrichtenagentur sollen bis zu einem Dutzend Fahrgäste verletzt worden sein.

Die britische Zeitung "The Sun" berichtete unter Berufung auf einen Sprecher der Transportpolizei, einer der Züge sei entgleist. Dutzende Rettungskräfte waren am Unfallort in der Stadt Salisbury im Einsatz. Der Feuerwehr- und Rettungsdienst von Dorset und Wiltshire sprach von einem "größeren Zwischenfall" und teilte mit, dass 50 Feuerwehrleute zum Unfallort entsandt worden seien.

Der Network-Rail-Sprecher sagte, der letzte Waggon eines Passagierzugs sei bei der Einfahrt in den Bahnhof Salisbury von den Schienen geraten, nachdem er einen "Gegenstand" berührt habe. Daraufhin seien die Signalanlagen in der Umgebung ausgefallen, und ein anderer Passagierzug sei gegen den umgestürzten Wagen gefahren.

Ein Lokführer soll im Führerhaus eingeklemmt worden sein, berichtete die "Sun". Die Eisenbahn-Unfalluntersuchungsstelle habe bestätigt, Ermittlungen zu dem Vorfall einzuleiten. Fahrgäste wurden Berichten zufolge zu einer Sammelstelle gebracht.

Zu dem Unglück sei es zwischen den Städten Salisbury und Andover gekommen, teilte die Polizei in der Grafschaft Wiltshire mit. Der Zugbetreiber South Western Railways twitterte, es komme zu Verzögerungen in der Region.