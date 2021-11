Umstände unklar

Zwei Tote bei Sturz in schwedischer Konzerthalle

03.11.2021, 07:58 Uhr | AFP, dpa

Das Konzerthaus in Uppsala: Hier sind am Dienstagabend zwei Menschen gestorben. (Quelle: Mario Aurich/imago images)

Im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala ist eine Person aus hoher Höhe gestürzt. Zwei Männer sind ums Leben gekommen, eine Frau wurde verletzt.

Bei einem sieben Stockwerke tiefen Sturz in einer Konzerthalle in Schweden sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stürzte ein etwa 80 Jahre alter Mann am Dienstagabend vor einem Abba-Tributkonzert in Uppsala von einer Empore im Foyer des Konzertgebäudes sieben Etagen in die Tiefe auf andere Konzertbesucher. Er selbst sowie ein weiterer Mann kam dabei ums Leben, eine etwa 60 Jahre alte Frau wurde verletzt. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend eine halbe Stunde vor dem geplanten Konzertbeginn. Das Konzert wurde nach dem Unglück abgesagt. Ein Polizeisprecher betonte, es gebe keinerlei Hinweise auf einen möglichen kriminellen Hintergrund des Sturzes.

Polizei hat die Arena evakuiert

Eigentlich sollte im Konzert- und Kongressbau UKK am Dienstag die Hommage "Thank You For The Music" für die beiden Abba-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus stattfinden. Der Veranstalter MTLive schrieb am Abend auf Facebook, das Konzert müsse kurzfristig abgesagt werden. Es habe sich ein furchtbarer Vorfall im UKK ereignet. "Was wir wissen, ist, dass jemand hoch oben in der Arena gesprungen/gefallen ist und im Fallen andere Leute getroffen hat."



Die Polizei habe die Arena evakuiert, alle befänden sich im Schock. Nach Angaben der Nachrichtenagentur TT befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls etwa 1.000 Menschen in dem Gebäude. Uppsala liegt gut 60 Kilometer nördlich von Stockholm.