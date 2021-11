Eurowings-Flug

Deutscher stirbt offenbar bei Urlaubsflug nach Ägypten

07.11.2021, 17:40 Uhr | t-online

Auf einem Eurowings-Flug von Köln nach Ägypten ist offenbar am Samstag ein Deutscher ums Leben gekommen. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Bei einem Flug von Köln in den ägyptischen Ort Hurghada ist offenbar ein Deutscher ums Leben gekommen. Eine Notlandung kam für den 51-Jährigen zu spät. Das Flugzeug musste anschließend umkehren.

Bei einem Flug vom Flughafen Köln/Bonn in den ägyptischen Ferienort Hurghada ist offenbar ein Deutscher am Samstag ums Leben gekommen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Demnach kam es an Bord des Fliegers zu einem "medizinischen Notfall", teilte ein Sprecher der Fluglinie Eurowings mit. Um welche Art Notfall es sich handelte, war nicht bekannt. Bei dem Verstorbenen soll es sich um einen 51-Jährigen aus Siegen handeln.

Da kein Arzt unter den 178 Passagieren anwesend war, musste der Flieger im österreichischen Klagenfurt notlanden. Allerdings kamen die Notärzte zu spät. Die Polizei Kärnten sprach nach ersten Erkenntnissen von einem natürlichen Tod.



Die Maschine kehrte nach dem Noteinsatz nach Köln um. Die Passagiere übernachteten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens, ehe sie am Sonntagmorgen erneut nach Hurghada aufbrachen.