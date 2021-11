Trotz Rettungssystem

Ultraleichtflieger stürzt ab – Pilot tot

08.11.2021, 08:41 Uhr | t-online, wan

Ein Ultraleichtflugzeug ist am Sonntagnachmittag in der Nähe von Sinsheim abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben. Die Bergungsarbeiten dauerten wegen technischer Herausforderungen länger an.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr stürzte in einem Feldgebiet bei Sinsheim-Ehrstädt ein Ultraleichtflugzeug ab. Nach ersten Erkenntnisse war das Flugzeug mit einer Person besetzt, die bei dem Absturz ums Leben kam.

Die Kriminalpolizei Heidelberg übernahm die Ermittlungen. Helfer von Polizei, Feuerwehr und technischem Hilfswerk waren vor Ort. Die Bergung gestaltete sich nicht einfach, weil das Fluggerät ein Rettungssystem hatte, das aber offensichtlich nicht rechtzeitig ausgelöst oder genügend Schutz geboten hatte. Spezialisten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen waren ebenfalls zur Unfallstelle geeilt.

Die Hintergründe des Absturzes sind weiterhin unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.