Europäer dürfen nach 20 Monaten wieder in die USA

Aufnahmen zeigen: Emotionale Szenen am Washingtoner Flughafen

Es war der erste Flug von Deutschland nach Washington seit März 2020: t-online-Korrespondent Bastian Brauns war hautnah dabei, als die Ankunftshalle eines US-Flughafens zum Ort der Freudentränen wurde.

Im März 2020 wurden die Grenzen der USA für EU-Bürger geschlossen – Ziel war die Eindämmung der Pandemie. Sondergenehmigungen gab es nur für wenige. Für einige Deutsche bedeutete das, Familie und Freunde, die in den USA leben, nicht sehen zu können. Erst im November wurde das Reiseverbot nun aufgehoben worden.



Viele Europäer, die lange von ihren Liebsten getrennt gewesen waren, nutzten die zurückgewonnene Reisefreiheit sofort, um in die USA zu fliegen. Die rührenden Momente des Wiedersehens erlebte auch Bastian Brauns, US-Korrespondent für t-online. Er traf am Montag in der Ankunftshalle des Flughafens in Washington Reisende und Wartende und wurde Zeuge einiger lang ersehnter Wiedervereinigungen.

Die emotionalen Momente am US-Flughafen und warum ein deutsches Paar sich besonders auf sein Enkelkind freute, sehen Sie hier oder oben im Video.