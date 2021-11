Auf der Bühne

Video: Sängerin uriniert während des Auftritts auf Fan

Ein feucht-fröhlicher Auftritt der anderen Art: Die Sängerin einer Rockband hat in das Gesicht eines Fans uriniert – auf offener Bühne und während des Auftritts. Die extravagante Aktion – im Video.



Ein Fan der Band Brass Against hat einen besonders speziellen Abend mit der Band Brass Against verlebt. Die Sängerin und Frontfrau Sophia Urista holte ihn beim "Welcome to Rockland"-Festival in Florida auf die Bühne und urinierte dem auf den Bühnenboden liegenden Mann mitten ins Gesicht.



Das Musikkollektiv ist durch Neuinterpretationen bekannter Songs von Black Sabbath und Rage Against The Machine bekannt geworden und hat sich mittlerweile für die eigenwillige Aktion entschuldigt. "Sophia wurde mitgerissen. Das ist etwas, was der Rest von uns nicht erwartet hat, und es ist etwas, das Ihr bei unseren Shows nicht wieder sehen werdet", hieß es in einer Stellungnahme auf Twitter.

Die skurrile Szene beim Konzert und wie der Fan reagierte sehen Sie gleich hier oder oben im Video.