Medienberichte

Lkw mit Migranten in Mexiko verunglückt - mehr als 50 Tote

10.12.2021, 06:56 Uhr | dpa

Leichen in Leichensäcken liegen nach einem Unfall in Tuxtla Gutierrez im mexikanischen Bundesstaat Chiapas am Straßenrand. Foto: Str/AP/dpa. (Quelle: dpa)