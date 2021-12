900 Mitarbeiter per Zoom gefeuert

Mitarbeiter packt im Video aus: So skurril lief die Kündigung ab

10.12.2021, 09:31 Uhr | rtr, cex

Fragwürdiger Stil: Die Firma Better.com hat in einer Videokonferenz neun Prozent ihrer Belegschaft entlassen. Nach der Entlassungsankündigung geht alles ganz schnell.

Unternehmen feuert 900 Mitarbeiter in Videokonferenz

Ein fragwürdiger Stil, der öffentlich für Wirbel sorgt: Ein Unternehmen hat in einer Videokonferenz neun Prozent seiner Belegschaft entlassen – mit drastischen Maßnahmen direkt danach, wie ein Ex-Angestellter verrät.



"Wenn Sie Teil dieses Calls sind, sind Sie Teil der unglücklichen Gruppe, die entlassen wird": So kündigt der CEO der Kreditplattform Better.com eine Massenentlassung an, bei der 900 Angestellte per Videokonferenz kurz vor Weihnachten entlassen werden. Direkt danach wird es noch bizarrer.

