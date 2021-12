Einmalige Gelegenheit

Komet kommt der Erde ungewöhnlich nah

11.12.2021, 17:52 Uhr | sje, t-online

Am 12. Dezember erreicht der Komet C/2021 A1 Leonard seinen erdnächsten Punkt und fliegt dann in "nur" 35 Millionen Kilometer Entfernung an uns vorbei. Dieses Wochenende wird man daher die beste Sicht Kometen haben. (Quelle: BuzzBee)

Komet Leonard kommt der Erde so nah wie nie

Diese Chance sollten sich Sternengucker nicht entgehen lassen: In der Nacht zum Sonntag fliegt ein Komet so nah an der Erde vorbei, dass er mit bloßen Augen zu entdecken ist.

Komet "Leonard" fliegt am 12. Dezember ungewöhnlich nah an der Erde vorbei. Dabei liegen "nur" 35 Millionen Kilometer zwischen dem Erdball und dem Kometen – dadurch bietet sich für Sternengucker und Weltraumbegeisterte eine einmalige Chance: Das Schauspiel wird mit etwas Glück mit bloßem Auge am Himmel sichtbar sein.

Wann Sie die besten Chancen hatten und auf welche Erscheinung Sie am Nachthimmel achten müssen, erfahren Sie hier oder oben im Video.