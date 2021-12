Dramatische Lage in Münchner Krankenhaus

Im Video: Oberarzt macht auf das Alter der Patienten aufmerksam

Auf der Intensivstation des Münchner Krankenhauses rechts der Isar liegen hauptsächlich Corona-Patienten. Ein Arzt lässt vor der Kamera auch mit dem Alter seiner Patienten aufhorchen.



Die Corona-Lage in Deutschland bleibt trotz vorsichtig optimistischer Prognosen aufgrund sinkender Zahlen angespannt. Bundesweit kämpfen Mediziner derzeit auf Intensivstationen um das Leben vieler Covid-19-Patienten. Einer von ihnen ist Markus Heim, der Oberarzt im Münchner Krankenhauses rechts der Isar, der eine klare Einteilung vornimmt, wer bei ihm auf Station liegt.

Was der Mediziner über den Impfstatus und das Alter seiner Patienten verrät, was er über die dramatische Lage in seiner Klinik zu berichten weiß und was seiner Meinung nach jetzt die wichtigste Maßnahme wäre, sehen Sie hier oder oben im Video.