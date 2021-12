Nur ein Gewinner

Eurojackpot geknackt:73,7 Millionen Euro gehen nach NRW

18.12.2021, 01:34 Uhr | dpa

Der Eurojackpot mit mehr als 73 Millionen Euro geht nach Nordrhein-Westfalen. Noch ist die Person nicht identifiziert, die sich kurz vor Weihnachten ein überraschendes Geschenk gemacht hat.

Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus Nordrhein-Westfalen hat wenige Tage vor Weihnachten den Eurojackpot im Wert von rund 73,7 Millionen Euro geknackt. "Wir können noch nicht sagen, wer den Spielschein gekauft hat", sagte eine Sprecherin der Westdeutschen Lotterie in Münster am Freitagabend. Das werde sich in den kommenden Tagen zeigen.



Der Gewinner oder die Gewinnerin sei noch nicht bekannt. Glück brachte der Spielschein mit den Gewinnzahlen 6 - 8 - 16 - 44 - 50 und den Eurozahlen 1 und 10. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin erhält als einziger Tipper oder einzige Tipperin genau 73.720.055 Euro.

In diesem Jahr hat es damit den Angaben zufolge bereits 16 geknackte Jackpots bei der europäischen Lotterie gegeben. Das seien so viele pro Jahr wie noch nie seit Beginn der Lotterie. Im September gewann ein Spieler aus Bayern in der Lotterie.