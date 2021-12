Aussichten für den Jahreswechsel

Auf das milde Silvesterwetter folgt Regen

30.12.2021, 15:04 Uhr | dpa

Tutzing am Starnberger See: Im Süden Deutschlands kommt vermehrt die Sonne durch, im Norden bleibt es eher regnerisch. (Quelle: Ulrich Wagner/imago images)

Auf eine milde Nacht dürfen sich alle freuen, die unter Sternenhimmel auf den Jahreswechsel anstoßen möchten. Das neue Jahr bringt aber frischen Wind, der für Abkühlung sorgen kann.

Mit Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich wird die diesjährige Silvesternacht ungewöhnlich mild. Sieben bis zwölf Grad sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag voraus, nur im Nordosten und im Süden wird es demnach mit vier Grad kälter.

Dazu bleibt es trocken, im Nordosten und Osten kann es etwas regnen. Der letzte Tag des alten Jahres an diesem Freitag wird zuvor im Norden regnerisch, im Süden dagegen regelrecht frühlingshaft, mit Sonne und bis zu 17 Grad.

Das neue Jahr bringt Wind und Regen

Mild, unbeständig und zunehmend windig bis stürmisch geht es im neuen Jahr weiter. Im Süden ist erneut Sonnenschein möglich. Die Höchstwerte steigen an Neujahr bis 14 Grad. Am Sonntag regnet es im Nordwesten, sonst ist es wolkig – nur im Süden ist zwischenzeitlich blauer Himmel zu sehen. Die Höchsttemperaturen liegen der Vorhersage zufolge zwischen acht und 13 Grad.







Kaltluft ist aber auf dem Weg, wie der DWD vorhersagte – sie könnte am Mittwoch ankommen und zumindest den Mittelgebirgen etwas Schnee bringen. "Auch wenn die Lage noch extrem unsicher ist, zeigen die meisten Modelle danach allerdings einen Trend zu einer raschen Milderung", sagte DWD-Meteorologe Christian Herold.