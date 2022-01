Ermittlungen eingeleitet

Fünf Tote bei Busunglück nahe Moskau

02.01.2022, 11:21 Uhr | AFP

Tragisches Unglück nahe Moskau: Ein Bus prallte am Sonntag offenbar bei voller Fahrt auf einen Brückenpfeiler. Fünf Menschen starben, 21 weitere wurden verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

Fünf Menschen sind bei einem Busunglück nahe Moskau ums Leben gekommen. 21 weitere seien bei dem Unfall in der Region Rjasan am Sonntagmorgen verletzt worden, teilte die nationale Straßenverkehrsbehörde im Messengerdienst Telegram mit. Unter den Verletzten waren demnach auch zwei Minderjährige. Insgesamt befanden sich 49 Passagiere an Bord.

Der Behörde zufolge könnte der Bus gegen einen Brückenpfeiler geprallt sein. Der Unfall ereignete sich auf einer Autobahn in der Nähe des Dorfes Woslebowo 270 Kilometer südlich von Moskau. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Verstoßes gegen die Verkehrsregeln ein.