Unglück in Halle

14-Jähriger stirbt nach Unfall – Polizei sucht flüchtigen Fahrer

03.01.2022, 08:22 Uhr | dpa

Ein 14-Jähriger ist am Silvesterabend in Halle von einem Auto angefahren und getötet worden. Jetzt wendet sich Polizei mit Hinweisen an die Öffentlichkeit, um die flüchtige Person am Steuer zu finden.

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an Silvester in Halle mit einem 14-jährigen Opfer geht die Polizei Hinweisen zum Unfallauto nach. Am Neujahrstag seien bis in die Abendstunden Menschen, die sich im Umfeld des Unfallortes aufhielten, befragt worden, teilte die Polizei in Sachsen-Anhalt mit. Schon in der Nacht zu Samstag waren vor Ort Spuren gesichert und Zeugen befragt worden.

Der Jugendliche war am Silvesterabend von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 14-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Fahrer des Unfallautos floh den Angaben zufolge vom Unfallort. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist unklar.



Die Polizei wandte sich mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Ersten Angaben zufolge soll es sich bei dem Unfallauto um einen weißen Kleinwagen handeln. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug Schäden im Frontbereich aufweist.