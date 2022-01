An Neujahr geboren

Im Video: Kalb mit sechs Beinen verblüfft seine Besitzer

06.01.2022, 18:06 Uhr | sje, Axel Krüger, rtr

Überraschung am Neujahrstag: Das Kalb Pee-Mai stört sich nicht an seinen zwei Extra-Beinen. (Quelle: t-online)

Pee-Mai ist ein besonderes Kalb: Das Jungtier ist mit zwei Beinen zu viel auf die Welt gekommen. Die Nachbarn der thailändischen Besitzer glauben schon, ihm drohe der sichere Tod – doch Pee-Mai beweist das Gegenteil.

Da staunten die Besitzer nicht schlecht: Am Neujahrstag brachte eine ihrer Kühe ein Kalb zu Welt. Schnell wird klar, dass mit dem Jungtier etwas nicht stimmt – es hat zwei Beine zu viel. Die Nachbarn der Farmer glauben schon, das Tier sei dem Tod geweiht, doch Besitzerin Arom Sanuksanan glaubt von Anfang an an ihr Tier.

Wie es dem Kälbchen jetzt geht und warum die thailändische Farmerin es besonders lieb hat, sehen Sie hier oder oben im Video.