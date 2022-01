Brasilianischer Urlaubsort

Felswand begräbt Touristenboote unter sich

09.01.2022, 01:58 Uhr | t-online, wan

Ein Touristenboot fährt entlang der Schlucht am Furnas-See in Brasilien (Archivbild): Einer der Felsen hat sich am Samstag gelöst. (Quelle: Andre Penner/dpa)