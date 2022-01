Tote nach Großband in New York

Bürgermeister: Eines der "schlimmsten Feuer" in der Geschichte

09.01.2022, 21:33 Uhr | AFP, pdi

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind mindestens 19 Menschen gestorben – darunter auch mehrere Kinder. Der Bürgermeister spricht von einem "fürchterlichen" Ereignis.

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtviertel Bronx sind nach Angaben des Bürgermeisters Eric Adams 19 Menschen getötet worden. Mindestens 63 Bewohner seien verletzt worden, davon erlitten mindestens 32 schwere Verletzungen, sagte Adams am Sonntag dem Sender CNN. Unter den Todesopfern sind demnach auch Kinder. "Es gab Kinder, die verletzt wurden, und einige Kinder haben ihr Leben verloren", sagte Adams.

Eines der "schlimmsten Feuer" in der Geschichte der Stadt

Es sehe danach aus, dass sich Rauch schnell im Gebäude verbreitet habe. Viele Verletzungen seien wohl auf Rauchvergiftungen zurückzuführen. Die Tür zu der brennenden Wohnung in einer der unteren Etagen sei offen gewesen. Dadurch habe sich der Rauch schnell in dem Wohnhaus verbreiten können.

Adams sprach von "fürchterlichen" Opferzahlen und "einem der schlimmsten Feuer" in der Geschichte der Stadt. Auf Bildern, die in den Onlinenetzwerken zirkulierten, waren riesige Flammen und eine dicke schwarze Rauchwolke zu sehen, die aus einem Fenster des Apartment-Gebäudes drangen.

200 Feuerwehrleute seien gegen das Feuer in dem 19-stöckigen Wohnhaus angerückt, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war demnach am Sonntagvormittag (Ortszeit) ausgebrochen.