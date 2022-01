INTERVIEWGewalt in Kasachstan

Oppositionelle klagt im Video an: "In nur einer Nacht starben 200 Menschen"

Oppositionelle klagt im Video an: "In nur einer Nacht starben 200 Menschen"

Mehr als 160 Menschen sollen bei den Protesten in Kasachstan ums Leben gekommen sein – hieß es zunächst. Dann wurde die Meldung gelöscht. Eine Oppositionspolitikerin erhebt nun schwere Vorwürfe.

Die Proteste in Kasachstan gegen die Regierung in Kasachstan halten seit Tagen an, immer wieder eskaliert die Gewalt. Bislang wurden von den kasachischen Behörden 164 Tote und 8.000 Festnahmen bestätigt. Doch das Ausmaß der Gewalt könnte weitaus größer sein als bisher bekannt. t-online konnte mit der kasachischen Oppositionspolitikerin Zhanna Bota sprechen, die behauptet, dass allein in einer Nacht 200 Menschen getötet worden seien.

Die dramatischen Schilderungen der Oppositionspolitikerin sehen Sie oben im Artikel oder wenn Sie hier klicken.