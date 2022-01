Elf Stunden unterwegs

Blinder Passagier überlebt in Fahrwerksschacht

24.01.2022, 03:15 Uhr | AFP

Trotz eines langen Fluges in über 10.000 Meter Höhe ist ein blinder Passagier lebend in Amsterdam gelandet. Er hatte sich in einem Fahrwerksschacht versteckt.

Ein Passagier hat rund elf Stunden im Fahrwerksschacht eines Flugzeugs überlebt. Der Mann wurde von Polizisten in einer aus Südafrika kommenden Maschine am Flughafen von Amsterdam entdeckt, wie eine Sprecherin der niederländischen Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem stabilen Zustand.

"Es ist ziemlich bemerkenswert, dass der Mann noch lebt", sagte die Sprecherin. Eine Sprecherin der Frachtfluggesellschaft Cargolux bestätigte gegenüber britischen Medien, dass sich um einen ihrer Flüge gehandelt habe. Flughafendaten von Schiphol verzeichneten eine Boeing 747 der Gesellschaft in den Landedaten. Die durchschnittliche Flugzeit zwischen Johannesburg und Amsterdam beträgt elf Stunden. Geflogen wird in der Regel auf Langstrecken auf über 10.000 Meter Höhe.