MEINUNGDie Kirche am Pranger

"Es gibt nur eine Konsequenz: austreten"

Die Kirche ist derzeit in aller Munde. Neben dem Outing von 125 Kirchenmitarbeitern sorgen besonders Meldungen über Missbräuche, Vertuschungen und Lügen für Aufsehen. t-online-Leser diskutieren, ob man aus der Kirche austreten sollte.

t-online-Redakteurin Marianne Max hält einen Kirchenaustritt für den falschen Weg, wenn man etwas an den Missständen und bestehenden Machtstrukturen ändern will. Manche t-online-Leser stimmen ihrem Kommentar zu, andere plädieren dafür, aus der Kirche auszutreten.

t-online-Leser Bernhard Eberhardt ist "voll und ganz" auf Marianne Max' Seite: "Der Mensch ist prinzipiell sowohl böse als auch gut zugleich, alle menschlichen Institutionen sind es auch. Die Kirche hat besondere Verantwortung in ihrem Selbstverständnis, der sie bislang kaum gerecht wird. Aber genau das soll sich ändern.

Ich bin zum Katholizismus konvertiert, und ich wusste, dass die Kirche dunkle Kapitel hat. Aber sie hat auch Mutter Teresa. Wir alle sollen keine passiven Kirchenmitglieder sein, sondern aktiv für eine segenreiche Kirche eintreten, statt auszutreten!"

t-online-Leserin Kerstin Gerdes schreibt: "Der Glaube hat nichts mit der Institution Kirche zu tun. Ich kann also als gläubiger Christ auch dann den Betroffenen Unterstützung, Halt und Anteilnahme im Glauben geben, wenn ich nicht zahlendes Mitglied dieser Kirche bin."

t-online-Leser Alfred Deuerlein ist überzeugt: "Es gibt nur eine Konsequenz: austreten und die Kirchensteuer abschaffen. Mit ihrem Verhalten hat die katholische Kirche jede moralische Legitimation verloren."

"Bei sexuellen Übergriffen von Priestern, Pfarrern oder kirchlichem 'Personal' sollte der Gesetzgeber als letzte Instanz gelten", findet t-online-Leserin Johanna Müller. "Die Kirche schützt diese Verbrecher und das dürfte kaum im Sinne der von ihnen so hoch gehaltenen Bibel sein. Leider greift hier der Staat aber (noch) nicht durch. Das dürfte meines Erachtens der Grund der vielen Kirchenaustritte sein.



Die katholische Kirche unterstützt zwar einige Einrichtungen, hat aber den Staat als Steuereintreiber hinter sich. Bei freiwilligen Kirchengeldzahlungen sähe die ganze Situation der Kirche schon ein wenig anders aus – selbst wenn man bedenkt, dass die Kirche große Einnahmen durch eigene Fabriken und Firmen hat."

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. vertuschte Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. (Quelle: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa)



t-online-Leserin Gabriele Fath meint: "Das emeritierte Oberhaupt, Papst Benedikt XVI sollte zwar nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Zu bedenken ist allerdings, dass er annähernd 95 Jahre alt ist und nicht mehr lange leben wird.

Zu bedenken ist auch, dass nicht nur in der katholischen Kirche Übergriffe vorkommen. Überall, wo Abhängigkeitsverhältnisse herrschen, ist so etwas zu beobachten. Optimistisch stimmt, dass jetzt eine Veränderung – bedingt auch durch die Verbrechen – in der Einstellung zu diversen menschlichen Lebensweisen einzutreten scheint."

Ihr Appell lautet: "Bleiben wir also Mitglieder der katholischen Kirche. Nicht alles dort trifft meine Zustimmung, aber ich bin kein Mitläufer, sondern eine selbstbestimmte Christin."

Eine andere Meinung vertritt t-online-Leser Dirk Caemmerer: "In ihrem Kommentar erklärt Marianne Max, der Kirchenaustritt sei 'allerdings der falsche Weg'. Ich bin im Gegensatz dazu der Auffassung, dass der Austritt aus der katholischen Kirche der einzig verantwortliche Schritt ist."

Er begründet das folgendermaßen: "Wenn es zutrifft, dass sich das Oberhaupt offenbar durch die Straftatbestandsvereitelung und Zuhälterei schuldig gemacht hat, die Firmenvertreter in Rom nicht eingeschritten sind und um Aufklärung bemüht waren, haftet dieser Kirche der Charakter einer kriminellen Vereinigung an."

"Als bekennender Buddhist glaube ich seit mehr als 40 Jahren weder an Gott noch die Auferstehung oder ein ewiges Leben", erzählt t-online-Leser Werner Storch. "Allerdings würde ich als Mitglied der katholischen Kirche spätestens jetzt austreten, da diese Kirche fundamental gegen ihre eigenen Grundsätze verstößt.

Ich würde diesen Pfad auch deshalb beschreiten, weil diese Vorfälle dort systemisch bedingt sind und dieses gesamte System abgeschafft werden sollte. Sicherlich gibt es auch im Buddhismus Fälle von sexuellem Missbrauch, doch diese Täter werden massiv ausgegrenzt, denn dort kann es keinen Platz mehr für sie geben."