Warnung vor Extremwetter

Karte zeigt Orkantief "Nadia": Hier wird es jetzt gefährlich stürmisch

Orkanböen und Sturm fegen übers Land: Die Karte zeigt, wo es in den nächsten Stunden besonders heftig wird. (Quelle: t-online)

Orkantief "Nadia" sorgt in Deutschland für turbulentes Wetter. Windgeschwindigkeiten bis 140 Stundenkilometer werden erwartet. Die t-online-Karte zeigt, wo es besonders heftig wird.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor orkanartigen Böen gewarnt. Wie der DWD am Samstag mitteilte, verstärken sich die Winde im Laufe des Abends. Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht zum Sonntag erwartet. In den betroffenen Regionen sollten Sie lieber zu Hause bleiben.

Wie der Sturm über Deutschland zieht und wo genau Sie am Wochenende Vorsicht walten lassen müssen, sehen Sie hier oder oben im Video.

Michaela Koschak hat an der FU Berlin Meteorologie studiert und ist vielen Menschen aus dem Fernsehen bekannt. Unter anderem für Sat.1, MDR und NDR hat die 43-Jährige das Wetter präsentiert. Außerdem ist sie Buchautorin.

Seit 2019 arbeitet Michaela Koschak auch als Wetterkolumnistin für t-online, kommentiert und erklärt bei uns regelmäßig Wetterphänomene. Zudem blickt sie zweimal pro Woche im Video auf die aktuellen Wetterentwicklungen in Deutschland.